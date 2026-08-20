63. Ulusal 37. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Töreni ve Kültür-Sanat Etkinliği, bu yıl da Çorum’un “yüz akı” sunucuları Meltem-Uğur Çınar çifti tarafından sunuldu.

Nevşehir’in Hacıbektaş Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklere, Türkiye’nin üst düzey yöneticileri ve siyasi parti liderleri yanında, dünyanın çeşitli yerlerinden binlerce kişi katılıyor.

Umut Radyo sahipleri Meltem Danışman Çınar ve eşi Uğur Çınar ise, bu dünya çapında etkinliği yıllardır büyük başarıyla sunuyor.