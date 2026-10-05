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Merhum Salim Örgel’in şiirinin ilk dörtlüğü şöyle:

Albüm, ülkemizin prestijli müzik yapımcısı 'Kalan Müzik’ten çıktı ve Youtube üzerinden de izlenebiliyor.

Eski Dost Haber Gazetesi Sahibi Sadık Örgel ve gazeteci-oyun yazarı Şahin Örgel’in babaları, merhum eğitimci-ozan Salim Örgel’in ünlü şiirinden, halk ozanı Davut Sulari’nin bestelediği “Kalem Seni Kırarım”, sanatçı Cengiz Özkan’ın son albümünde yer aldı.

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