Eski Dost Haber Gazetesi Sahibi Sadık Örgel ve gazeteci-oyun yazarı Şahin Örgel’in babaları, merhum eğitimci-ozan Salim Örgel’in ünlü şiirinden, halk ozanı Davut Sulari’nin bestelediği “Kalem Seni Kırarım”, sanatçı Cengiz Özkan’ın son albümünde yer aldı.
Albüm, ülkemizin prestijli müzik yapımcısı 'Kalan Müzik’ten çıktı ve Youtube üzerinden de izlenebiliyor.
Merhum Salim Örgel’in şiirinin ilk dörtlüğü şöyle:
Neyin var da bugün niye yazmıyon
Kalem seni parça parça kırarım
Hiç mi benim hallerimi sezmiyon
Kalem seni parça parça kırarım.
Muhabir: Haber Merkezi