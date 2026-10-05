Çorum Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Ömer Arslan, 5-7 Ekim tarihleri arasında İspanya’nın San Sebastian şehrinde düzenlenecek olan San Sebastian Gastronomika 2026 kongresine Çorum’un davet edilmesini büyük bir memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, “UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı çalışmaları kapsamında devam ettirilen çalışmaları büyük bir memnuniyetle takip ediyor ve dernek olarak destekliyoruz” dedi.

Çorum’un kültür ve turizmini geliştirme çabalarının artarak devam edeceğini belirten Arslan, gastronomi alanında da hazırladıkları bazı projelerin olduğunu, bunları kısa zamanda kamuoyu ile paylaşacaklarını söyledi.