Çorum merkez Çobandivan Köyü’nden Rasim Kavlak, köyde tarlada çalıştığı sırada kullandığı traktörün devrilmesi sonucu olay yerinde vefat etmişti. Merhumun ailesi tarafından Çobandivan Köyü Cemevi’nde can yemeği düzenlendi.

Mevlid ve can yemeğine Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Belediye Başkan Yardımcısı Zübeyir Tuncel, ozan, şair ve yazarlar ile çok sayıda vatandaş katıldı. Köy Muhtarı Sinan Ergen Kavlak’ın rahmet ve özlemle andıklarını dile getirerek, bir kez daha ailesinin acısını paylaştı.

Rasim Kavlak, dedenin gülbengleri, imamın duaları eşliğinde yad edildi.

İSMİ PARKA

VERİLECEK

Çobandivan Köyü’nü ziyaret ederek Kavlak ailesinin acısına ortak olan Belediye Başkanı Aşgın, Rasim Kavlak’ın eserleri, kişiliği ile örnek bir insan olduğunu dile getirerek, ismini Çorum’da bir parka vereceklerini bildirdi. Kavlak’ın isminin Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif 18. Sokak’ta bulunan parka isminin verilmesinin planlandığı belirtildi.

Konunun önümüzdeki günlerde Belediye Meclisi toplantısında görüşülmesi bekleniyor.

ÇOK YÖNLÜ SANATÇI

Merhum Rıza Kavlak ile Fatma Kavlak’ın oğlu, Yasin Kavlak ve Güzel Sanatlar Öğretmeni Zehra Özhan’ın babası, Yüksel Barut, Sultan İpek, Songül Kaynar ve Semiha Çelik’in kardeşleri Rasim Kavlak, yazdığı çok sayıda kitaplarla, şiirleriyle, makaleleriyle edebiyat hayatına büyük katkılar sağlarken, aynı zamanda ressam ve heykeltıraş idi.

Rasim Kavlak’ın elim bir kaza sonucu vefatı ailesi ve sevenlerini derin üzüntü içerisinde bıraktı. “Can Rasim” mahlasını kullanan Rasim Kavlak’ın can yemeği duygu ve hüzün dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Programa katılan Başkan Aşgın, merhum ozanın kabrini ziyaret ederek dua okudu.

Muhabir: Haber Merkezi