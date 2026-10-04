Çorum’da mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarının eğitimden uzak kalmaması ve öğrenimlerini kesintisiz sürdürebilmesi amacıyla çalışma başlatıldı.

İl Millî Eğitim Müdürlüğü ekipleri, tarım işçilerinin bulunduğu bölgelerde saha ziyaretleri yaparak eğitim çağındaki çocukları tespit etti. İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Cihan Türkmen koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında mevsimlik tarım işçisi ailelerle birebir görüşmeler yapıldı.

Yapılan saha çalışmalarında ailelerin yanında bulunan eğitim çağındaki çocukların durumları incelendi. Öğrencilerin eğitimlerinden geri kalmamaları amacıyla okul kayıtları ve eğitim süreçlerine ilişkin gerekli çalışmalar yürütüldü.

Çocukların bulundukları bölgeye en yakın okullarda eğitimlerine devam edebilmesi için ailelere bilgilendirme yapılırken, kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi konusunda da gerekli yönlendirmeler sağlandı.

Mevsimlik tarım nedeniyle aileleriyle birlikte farklı bölgelere gelen öğrencilerin eğitim hayatlarında oluşabilecek kesintilerin önüne geçilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda öğrencilerin geçici olarak bulundukları bölgelerdeki okullara erişiminin sağlanması ve eğitim sürecinin devam ettirilmesi için gerekli işlemler yapılıyor.

İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarla, mevsimlik tarım işçisi ailelerin çocuklarının çalışma ve göç koşulları nedeniyle eğitim hakkından mahrum kalmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor. “Mevsimlik değil, kesintisiz eğitim” anlayışıyla sürdürülen saha çalışmalarında, her çocuğun eğitim hakkından yararlanması ve hiçbir öğrencinin eğitim yolculuğunun yarıda kalmaması hedefleniyor.

Muhabir: Haber Merkezi