İl Başkanı Kuşcu, “Milletin yıllarca ödediği vergilerle yapılan, kamuya düzenli gelir sağlayan stratejik yatırımlar, sadece birkaç aylık faiz ödemesine heba edilmektedir” dedi.

YRP İl Başkanı Kuşcu, Resmî Gazete’de yayımlanan ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, 8 otoyol ile 2 çevre yolunun işletme hakkının 30 yıllığına devredilmesinin önünü açan karara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Nuri Kuşcu, iktidarın yıllardır kamu yatırımları üzerinden “yapıyoruz” söylemiyle övündüğünü belirterek, söz konusu yatırımların bugün bütçe açığını kapatmak amacıyla elden çıkarılmasının kabul edilemez olduğunu savundu.

“30 YILLIK GELİR 18 MİLYAR DOLAR”

Köprü ve otoyolların yıllık gelirinin yaklaşık 600 milyon dolar seviyesinde olduğunu ifade eden İl Başkanı Kuşcu, bu rakamın 30 yıllık dönemde yaklaşık 18 milyar dolarlık bir gelire karşılık geldiğini söyledi.

Nuri Kuşcu, söz konusu gelirin 2026 yılında faiz ödemeleri için öngörülen tutarın yaklaşık dört aylık kısmına denk geldiğini belirterek, şöyle konuştu: “Milletin yıllarca ödediği vergilerle yapılan, kamuya düzenli gelir sağlayan stratejik yatırımlar, sadece birkaç aylık faiz ödemesine heba edilmektedir.”

“ÖZELLEŞTİRİLECEK LİMAN, ARSA VE FABRİKA KALMADI”

Türkiye ekonomisinin ciddi bir çıkmaz içerisinde olduğunu öne süren Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Kuşcu, yanlış ekonomi politikalarının hükümeti yeni kaynak arayışlarına ittiğini savundu.

Nuri Kuşcu, “Hazine'de adeta delikli bir kuruş bırakmayan yanlış ekonomi politikaları, iktidarı satılacak yeni kaynak arayışına itmiştir. Özelleştirilecek fabrika kalmamış, liman kalmamış, arsa kalmamış; şimdi sıra milletin köprülerine ve otoyollarına gelmiştir” ifadelerini kullandı.

“ÇÖZÜM MİLLİ GÖRÜŞ EKONOMİ MODELİDİR”

Ekonomik sorunların çözümünün üretim, istihdam ve adil paylaşımı esas alan bir ekonomik anlayıştan geçtiğini belirten Kuşcu, Yeniden Refah Partisi'nin çözüm önerisinin Milli Görüş ekonomi modeli olduğunu söyledi. Nuri Kuşcu, “Faize teslim olmuş bir ekonomi anlayışıyla ne bütçe düzelir ne de millet refaha kavuşur. Kamu varlıklarını satarak günü kurtarmaya çalışan anlayış yerine milletin kaynaklarını yine milletin hizmetine sunacak bir yönetim anlayışına ihtiyaç vardır” dedi.

Muhabir: NURDAN AKBAŞ

“KARARDAN DÖNÜLMELİ”Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Nuri Kuşcu, açıklamasının sonunda hükümet yetkililerine çağrıda bulunarak, köprü ve otoyolların işletme haklarının devrine ilişkin karardan vazgeçilmesini istedi. Kuşcu, “Hükümet yetkililerini bu yanlış karardan dönmeye davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.