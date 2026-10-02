Çorum Ticaret Borsası’nın yeni dönem organ seçimleri kapsamında yapılacak Meclis Üyeliği seçimleri için hazırlıklar tamamlanırken, oy kullanma hakkına sahip üyelere gerekli belgeleri yanlarında bulundurmaları konusunda uyarıda bulunuldu.

Yargı gözetiminde gerçekleştirilecek seçimler, 3 Ekim 2026 Cumartesi günü saat 10.00-15.30 arasında Çorum Ticaret Borsası Hizmet Binası’nda yapılacak.

Borsa yönetimi tarafından yapılan bilgilendirmede, gerçek kişi üyelerin oy kullanabilmek için T.C. kimlik kartlarını, tüzel kişi temsilcilerinin ise kayıtlı oldukları Ticaret Sicili Müdürlüğünden alınmış yetki belgesi ile T.C. kimlik kartlarını yanlarında bulundurmaları gerektiği belirtildi.

YETKİ BELGELERİ SEÇİM GÜNÜ DE ALINABİLECEK

Çorum Merkez ve Alaca ile Sungurlu dışındaki ilçelerde kayıtlı bulunan tüzel kişi üyelerin yetki belgelerini Çorum Ticaret Sicili Müdürlüğünden temin edebileceği bildirildi. Bu üyelerin yetki belgelerini seçim günü Çorum Ticaret Borsası Hizmet Binası’ndan da temin edebileceği kaydedildi.

Alaca ve Sungurlu ilçeleri ile diğer illerdeki Ticaret Sicili Müdürlüklerine kayıtlı tüzel kişi üyelerin ise yetki belgelerini, kayıtlı bulundukları ilgili Ticaret Sicili Müdürlüklerinden seçim öncesinde temin etmeleri gerektiği ifade edildi.

Borsa yönetimi, seçim günü herhangi bir aksaklık ve mağduriyet yaşanmaması için oy kullanma hakkına sahip üyelerin gerekli belgeleri eksiksiz şekilde yanlarında bulundurmaları gerektiğini hatırlattı.

Çorum Ticaret Borsası Meclis Üyeliği Seçimleri, 3 Ekim Cumartesi günü saat 10.00’da başlayacak ve 15.30’da sona erecek.

Muhabir: SELDA FINDIK