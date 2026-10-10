Eğitim-İş Şube Yönetim Kurulu tarafından yapılan basın açıklamasında, bazı okullarda görev yapan kolluk personelinin girişlerde ziyaretçileri karşıladığı, bazı okullarda bina içerisinde veya okul bahçesinde, bazı okullarda ise okul dışında görev yaptığı ifade edildi.

“UYGULAMALAR ARASINDA CİDDİ FARKLILIKLAR VAR”

Okul ziyaretleri sırasında farklı uygulamalarla karşılaştıklarını belirten Eğitim-İş, son ziyaretlerden birinde bir polis memurunun sivil kıyafet üzerine yalnızca polis yeleği giyerek görev yaptığının görüldüğünü aktardı.

Açıklamada, “Bu farklılıkların hukuki dayanağı nedir? Kolluk personelinin görev alanlarını kim, hangi ölçütlere göre belirlemektedir? Okul yönetimlerinin bu personele talimat verme yetkisinin sınırları nelerdir?” soruları yöneltildi.

Okul güvenliği gibi hayati bir konuda görev, yetki ve sorumlulukların belirsiz bırakılamayacağını vurgulayan Eğitim-İş, kolluk personelinin kılık ve kıyafet uygulamalarının mevzuata uygun olması gerektiğini belirtti.

AÇIKLAMA TALEBİ

Eğitim-İş Çorum Şubesi, söz konusu çekincelerini Çorum Valiliği’ne ileterek kapsamlı bir açıklama talep ettiğini açıkladı.

Sendika, görev tanımlarının netleştirilmesini, il genelinde uygulama birliğinin sağlanmasını ve güvenlik açısından gizli tutulması gereken hususlar dışında ilgili düzenlemelerin başta öğretmenler olmak üzere eğitim paydaşlarıyla paylaşılmasını istedi.

“ASIL ÇÖZÜM KADROLU GÜVENLİK”

Açıklamanın devamında okul güvenliğinin geçici kolluk görevlendirmeleriyle sürdürülebilecek bir hizmet olmadığı savunuldu. Polis ve bekçilerin asli görevlerinden ayrılarak okullarda görevlendirilmesinin okul güvenliği sorununa kalıcı ve bütüncül bir çözüm oluşturmayacağını belirten Eğitim-İş, her eğitim kurumuna ihtiyacına uygun sayıda, gerekli eğitimi almış, görev tanımı açık ve doğrudan okul güvenliğinden sorumlu kadrolu güvenlik personeli atanması çağrısında bulundu.

Kolluk kuvvetlerinin ise asli görevleri çerçevesinde okullarla koordinasyon içerisinde çalışması ve gerekli durumlarda güvenlik desteği sağlaması gerektiği ifade edildi.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ

“GÜVENLİ OKUL, GÜVENLİ GELECEK”Eğitim-İş Çorum Şubesi, çocukların güvenliğinin geçici görevlendirmelere, belirsiz uygulamalara ve günübirlik çözümlere bırakılamayacağını belirterek, Çorum Valiliğinden başvurularının gerekçeli biçimde yanıtlanmasını, mevcut uygulamalardaki belirsizliklerin giderilmesini ve okul güvenliğinde uygulama birliğinin sağlanmasını beklediklerini bildirdi.Açıklama, “Her okula kadrolu güvenlik personeli! Güvenli okul, güvenli gelecek!” mesajıyla sona erdi.