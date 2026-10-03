2018 yılından bu yana Çorum Ticaret Borsası Başkanlığı görevini yürüten Özkubat, bugün gerçekleştirilecek Borsa seçimlerinde yeniden aday olmayacağını açıklamıştı. Bu kapsamda Borsa personeli tarafından Özkubat için veda yemeği düzenlendi.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen yemekte, Özkubat’ın başkanlığı döneminde birlikte yürütülen çalışmalar ve kurum bünyesinde geçirilen güzel günler konuşuldu. Borsa personeline emekleri ve kuruma sundukları katkılar dolayısıyla teşekkür edildi.

Başkan Naki Özkubat, çalışma arkadaşlarıyla bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, görev süresi boyunca gösterdikleri özverili çalışmalar nedeniyle tüm personele teşekkür etti.

Veda yemeği, karşılıklı iyi dilek ve temennilerin ardından çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

Muhabir: Haber Merkezi