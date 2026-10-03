Yeni Parti Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe 1. Olağan Kongresi’nde yaptığı konuşmada iktidara yönelik sert eleştirilerde bulundu. Ekonomi, kamu ihaleleri, yargı süreçleri, belediyelere yönelik operasyonlar ve Yeni Parti’nin örgütlenme çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulunan Tahtasız, “Biz gençlerimizle, emeklimizle, işçimizle, çiftçimizle bu Cumhuriyet’i yaşatmak için iktidara yürüyoruz” dedi.

Yeni Parti Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, partisinin Merkez İlçe 1. Olağan Kongresi’nde yaptığı konuşmada Türkiye’nin siyasi ve ekonomik gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Tahtasız, konuşmasının önemli bölümünde iktidarın ekonomi politikalarını, kamu ihalelerini ve muhalefete yönelik uygulamalarını eleştirdi.

“FON YOLSUZLUĞU İDDİALARININ HESABI SORULMALI”

Konuşmasında kamuoyunda tartışılan fon yolsuzluğu iddialarına değinen Tahtasız, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Bu fon yolsuzluğu nereye giderse gitsin, biz hesap soracağız” yönündeki açıklamasını hatırlattı.

Tahtasız, söz konusu soruşturmayla ilgili bazı isimlerin iktidarla bağlantılı olduğunu ileri sürerek, “Bu fonları kuranlar AKP’li. Bu milleti soyanlar AKP’li ve bunları denetleyen de AKP’li” ifadelerini kullandı.

Tahtasız, geçmişteki ekonomik ve siyasi tartışmaların da unutulmadığını belirterek, “Bu millet 128 milyar dolar çalınırken de unutmadı. Bu millet 17-25 Aralık’ı da unutmadı” dedi.

“YENİ PARTİ 750 BİN ÜYEYE ULAŞTI”

Yeni Parti’nin kuruluş sürecine de değinen Tahtasız, partinin kısa sürede yaklaşık 750 bin üyeye ulaştığını öne sürdü.

Partinin finansmanında üyelerin katkısının önemli olduğunu belirten Tahtasız, yaklaşık 450 bin üyenin kredi kartı desteği verdiğini savundu.

Tahtasız, “Milletin istediği, bütçesini milletin verdiği ve ismini de milletin koyduğu Yeni Parti’ye şu anda bir kumpas daha kurmak istiyorlar. İsmini değiştirmek istiyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar, Yeni Parti’nin de bu milletin yolunu kimse kesmeyecek” diye konuştu.

“200 LİRAYLA ARTIK 4 DOLAR BİLE ALINAMIYOR”

Konuşmasında ekonomik göstergeler üzerinden iktidara eleştiriler yönelten Tahtasız, 2009 yılında tedavüle giren 200 liralık banknotun alım gücünün yıllar içerisinde ciddi biçimde düştüğünü söyledi.

Tahtasız, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Bir ülkenin itibarı parasının alım gücüyle ölçülür” sözünü hatırlatarak, 2009 yılında 200 lirayla yaklaşık 137 dolar alınabildiğini, bugün ise aynı miktarla 4 dolar dahi alınamadığını ifade etti.

“Bu ülkenin parasını pul ettiniz. Bu ülkenin itibarını yerle bir ettiniz” diyen Tahtasız, Yeni Parti’nin iktidara gelmesi halinde ekonominin yanı sıra çiftçinin, işçinin ve vatandaşın gelirinin korunacağını savundu.

HIZLI TREN İHALESİ ÜZERİNDEN ELEŞTİRİ

Çorum’un önemli gündem maddelerinden biri olan hızlı tren projesine de değinen Tahtasız, hızlı trenin Çorum’a gelmesine karşı olmadıklarını, eleştirilerinin ihale yöntemine yönelik olduğunu söyledi.

Tahtasız, Delice-Çorum hattının ihalesinde 21/B usulünün kullanılmasını eleştirerek, açık ihale yönteminin tercih edilmesi gerektiğini savundu.

İhalenin bedeline ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Tahtasız, “Bu memleketin 86 milyon vatandaşının parasını korumak adına biz diyoruz ki: Bu ihaleyi 21/B, yani deprem, sel, doğal afet varmışçasına birilerine peşkeş çekmeyin” ifadelerini kullandı.

Ankara Hızlı Tren Garı’ndaki yolcu garantisi uygulamasını da eleştiren Tahtasız, yolcu garantileri nedeniyle kamu kaynaklarından ödeme yapıldığını belirtti.

YARGI VE BELEDİYELERE YÖNELİK OPERASYONLAR

Konuşmasının önemli bölümünü belediye başkanlarına yönelik soruşturmalara ayıran Tahtasız, Ekrem İmamoğlu ve diğer bazı belediye başkanlarının tutuklanmasına tepki gösterdi.

Tahtasız, İstanbul seçimleri üzerinden yaptığı değerlendirmede, “İstanbul’u üç defa sandıkta kaybedenler” ifadesini kullanarak iktidara yönelik eleştirilerini sürdürdü.

Belediyelere yönelik soruşturmalar konusunda farklı siyasi partilere mensup belediye başkanlarına farklı uygulamalar yapıldığını savunan Tahtasız, yargı makamlarına da çağrıda bulundu.

Tahtasız, “İş Yeni Parti’ye geldiği zaman, muhalefete geldiği zaman savcılık harekete geçiyor. Maalesef kendilerine geldiğinde hiçbir harekette bulunmuyorlar” diye konuştu.

“ÇİFTÇİ TARIMA KÜSTÜ”

Ekonomik sorunların toplumun farklı kesimlerini etkilediğini ifade eden Tahtasız, özellikle çiftçilerin yaşadığı sorunlara dikkat çekti.

Buğday, patates, soğan, ayçiçeği ve pirinç üreticilerinin yeterli gelir elde edemediğini savunan Tahtasız, “Çiftçi şu anda tarıma küstü” dedi.

Türkiye’de işsizlik ve barınma sorunlarına da değinen Tahtasız, gençlerin yurt ve iş bulma sorunlarının çözülmesi gerektiğini belirtti.

“13 milyon işsizimiz için iktidar olmak zorundayız” diyen Tahtasız, emekliler, işçiler, çiftçiler ve gençler için siyasi mücadele yürüttüklerini söyledi.

“İKTİDAR ATEŞİ YANDI, SÖNMEYECEK”

Konuşmasının sonunda Yeni Parti’nin iktidar hedefini vurgulayan Tahtasız, parti teşkilatlarının ve vatandaşların desteğiyle çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.

Tahtasız, “Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel başkanlığında biz bu yolda; milletvekillerimiz ve 81 il başkanımız, ilçe başkanlarımız, kadın kollarımız, en önemlisi de bize omuz veren halkımızla beraber iktidara yürüyoruz” dedi.

Seçime yaklaşık bir buçuk yıllık bir süre kaldığını belirten Tahtasız, konuşmasını şu ifadelerle tamamladı:

“Biz gençlerimizle, emeklimizle, işçimizle, çiftçimizle bu Cumhuriyet’i yaşatmak için, Atatürk ilke ve inkılaplarına sahip çıkmak için bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız.”

Muhabir: Haber Merkezi