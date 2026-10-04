2026 Yılı Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Üst Projesi kapsamında ilimizde uygulamaya konulan “Kanola Üretimini Geliştirme Projesi” doğrultusunda, %75 Bakanlık hibeli kanola tohumlarının üreticilere ulaştırılmasına başlandı.

Proje kapsamında üretim yapacak çiftçilere dağıtılmak üzere temin edilen kanola tohumlarından, merkez ilçedeki üreticilere yönelik tohum teslimleri törenle gerçekleştirildi.

Kanola üretiminin ilimizde yaygınlaştırılmasıyla tarımsal üretimde ürün çeşitliliğinin artırılması, üreticilerin alternatif ürünlere yönlendirilmesi ve tarım arazilerinin daha etkin değerlendirilmesi amaçlanıyor. Yağlı tohumlu bitkiler içerisinde önemli bir yere sahip olan kanolanın üretim desenine dahil edilmesi, münavebe sistemlerinin geliştirilmesi ve sürdürülebilir tarımsal üretimin desteklenmesi açısından da önem taşıdığı belirtiliyor.

Konuyla ilgili Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada: “TAKE Projesi kapsamında yürütülen çalışmalarla özellikle uygun tarım alanlarının üretime kazandırılması, mevcut tarım arazilerinin daha verimli kullanılması ve üreticilerimizin yeni üretim modelleriyle buluşturulması hedeflenmektedir.

İl Müdürlüğümüz olarak üreticilerimizin yanında olmaya, bitkisel üretimde çeşitliliği ve sürdürülebilirliği destekleyen projeleri sahada uygulamaya devam ediyoruz. Dağıtımı gerçekleştirilen kanola tohumlarının üreticilerimize hayırlı ve bereketli olmasını diliyoruz” görüşüne yer verildi.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ