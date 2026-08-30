Çorum'un sevilen iş insanlarından, altın ve gümüş ticareti ile uğraşan, Çorum Özel Hastanesi eski Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Abraş (70) bu sabah saat 07.30'da yoğun bakımda tedavi görmekte olduğu Çorum Özel Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Tanınmış Çorum esnafından merhum Cemil Abraş'ın oğlu, Mürüvvet Abraş'ın eşi, Nurcan Yılmaz, Esra Budak ve Endüstri Mühendisi Cemil Abraş'ın babaları, Veli Yılmaz ve İlker Budak'ın kayınpederleri olan Mehmet Abraş, iki ay önce kalp krizi geçirmiş ve GATA'da açık kalp ameliyatı olmuştu. Tedavisi bir süredir Özel Hastane'de devam etmekteydi.

Mehmet Abraş'ın cenazesi, bugün Akşemsettin Camii'nde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Ulumezar'da toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.