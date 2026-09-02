Bunlar da ilginizi çekebilir

Ayrıca hastalık belirtilerinin erken tespiti, sürü sağlığının korunması, hayvan refahı ve kayıtlı yetiştiriciliğin önemi hakkında teknik destek sağlandı.

İşletmenin bakım, besleme ve barınma koşullarını da değerlendiren ekipler, yetiştiriciye dengeli beslenme, temiz içme suyu, uygun havalandırma ve hijyen koşullarının sağlanması konusunda bilgi verdi.

Kargı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelince gerçekleştirilen incelemede, proje kapsamında teslim edilen küçükbaş hayvanların sağlık durumları ve gelişimleri kontrol edildi.

Çorum'un Kargı ilçesinde "Kırsalda Bereket, Küçükbaşa Destek Projesi” kapsamında hayvanlarını teslim alan yetiştiricinin işletmesinde inceleme yaptı.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://corumhaber.net dışındaki bir siteye yönlendiriyor.