2026 yılı Arılı Kovan Desteklemesi kapsamında Kargı Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü teknik personelleri, üreticilerin başvurularında beyan ettikleri arılı kovanları sahada kontrol ediyor.

Kargı’da arıcılık faaliyetinde bulunan üreticilere yönelik 2026 yılı Arılı Kovan Desteklemesi çalışmaları kapsamında saha kontrolleri devam ediyor.

Kargı Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü teknik personelleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, destekleme başvurusunda bulunan üreticilerin beyan ettiği arılı kovanlar yerinde inceleniyor. Yapılan kontrollerde mevcut arılı kovan sayıları tespit edilirken, başvuru ve kayıt bilgileri ile sahadaki mevcut durumun uygunluğu değerlendiriliyor.

ÜRETİCİLERİN SORUNLARI DA DİNLENİYOR

Saha ziyaretleri sırasında yalnızca kovan tespiti ve kontrolü yapılmıyor. Teknik personeller, üreticilerle arıcılık faaliyetlerinin mevcut durumu hakkında da görüş alışverişinde bulunuyor. Üreticilerin karşılaştığı sorunlar ve ihtiyaçlar değerlendirilerek arıcılık faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik görüşler ele alınıyor.

Yürütülen kontrollerle destekleme ödemelerinin doğru ve etkin şekilde gerçekleştirilmesi, üretici bilgilerinin güncel tutulması ve destekleme sürecinin ilgili mevzuata uygun biçimde tamamlanması hedefleniyor.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDECEK

Arıcılık sektörünün güçlendirilmesi, üretimde sürdürülebilirliğin sağlanması ve üreticilerin destekleme uygulamalarından etkin biçimde yararlanabilmesi amacıyla yürütülen tespit ve kontrol çalışmalarının belirlenen program doğrultusunda devam edeceği bildirildi.

Muhabir: Haber Merkezi