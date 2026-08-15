İskilip Belediye Spor Kulübü’nün Dünya şampiyonu patentli güreşçisi Özdenur Özmez ve Çorumlu güreşçi Ruşen Arda Güler Slovakya’nın başkenti Bratislava’da bugün başlayacak U20 Dünya Güreş Şampiyonasında Türkiye’yi temsil edecek.

Geçtiğimiz ay Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen U17 Dünya Şampiyonasında, 61 kiloda tüm rakiplerini yenerek şampiyon olan Özdenur Özmez, bu kez U20 kategorisinde Dünya şampiyonluğu mücadelesi verecek. Özmez, 62 kiloda mindere çıkacak. Çorumlu güreşçi Ruşen Arda Güler ise serbest stil 125 kiloda madalya mücadelesi verecek.

Şampiyona 23 Ağustos’ta sona erecek.