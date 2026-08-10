Olay, dün öğle saatlerinde Çepni Mahallesi İnönü Caddesi’nde meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, akrabalar arasında kız kaçırma meselesi nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
Kavgada Coşkun Çördük tüfekle, Feryat Ç. bıçakla, Doğan Ç. ve Samet Ç. ise darbedilerek yaralandı.
Yaralılar, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Tüfekle vurulan Coşkun Çördük, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olayın ardından kaçan A.Ç. ve E.Ç. ile hastanedeki tedavisinin ardından F.Ç. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin adliyeye getirilişi sırasında bina önünde geniş güvenlik önlemleri alındı.