Çorum’da asayiş ve güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmalarını sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan ve kayıp şahısların bulunmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

3-10 Ağustos 2026 tarihleri arasında Çorum il merkezinde yürütülen çalışmalar kapsamında, haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan 10 şahıs yakalandı. Yakalananlar arasında 1 hırsızlık ve 1 yağma (gasp) suçundan aranan şahısların da bulunduğu bildirildi.

Aynı tarihler arasında 3 kadın ve 7 erkek olmak üzere toplam 10 kişi hakkında kayıp müracaatında bulunuldu. Emniyet ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda kayıp olarak aranan 3 kadın ve 6 erkek olmak üzere 9 kişi bulundu.

Kayıp olarak aranan 1 erkek şahsın bulunmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü belirtildi.

Muhabir: NURDAN AKBAŞ