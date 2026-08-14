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Osmancık’ta riskli alan kapsamında kalan ve kamulaştırma işlemleri tamamlanan Osmancık Kalesi çevresindeki taşınmazlarda yıkım çalışmaları devam ediyor. Osmancık Kaymakamı Furkan Duman, bölgede sürdürülen çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden son durum hakkında bilgi aldı. Kale çevresindeki riskli yapıların kaldırılmasına yönelik yürütülen çalışmaların mevcut durumu değerlendirilirken, kamulaştırma süreci tamamlanan taşınmazlarda yıkım işlemlerinin sürdüğü belirtildi. Kaymakam Duman, inceleme sırasında sahadaki uygulamaları takip ederek çalışmaların ilerleyişi hakkında yetkililerle görüş alışverişinde bulundu.

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