Eğitim Sen Çorum Şubesi, 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, eğitim emekçilerinin ekonomik ve mesleki sorunlarına dikkat çekerek, “Haklarımıza, mesleğimize ve geleceğimize sahip çıkacağız” mesajı verdi.

Eğitim Sen Çorum Şubesi, 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü nedeniyle yazılı bir açıklama yaptı. “5 Ekim’i ağırlaşan sorunlarla karşılıyoruz” başlığıyla yapılan açıklamada, öğretmenlerin çalışma koşullarından ekonomik haklarına, eğitim politikalarından kamusal eğitime kadar birçok konuda talepler sıralandı.

Açıklamada, 5 Ekim’in öğretmenlerin sorunlarının yılda bir kez gündeme getirildiği sembolik bir gün olmaktan çıkarılması gerektiği belirtilerek, öğretmenlerin haklarının güvence altına alınması çağrısı yapıldı.

Eğitim Sen, 1966 tarihli ILO/UNESCO Öğretmenlerin Statüsüne İlişkin Tavsiye Kararı’nın eksiksiz uygulanmasını talep ederken, eğitim emekçilerinin ücretlerinin yoksulluk sınırının üzerinde, emekliliğe de yansıyan ve insanca yaşamaya olanak sağlayan bir düzeye çıkarılmasını istedi.

GÜVENCELİ İSTİHDAM TALEBİ

Açıklamada, ücretli ve sözleşmeli öğretmenlik uygulamalarına son verilerek kadrolu ve güvenceli istihdamın esas alınması gerektiği vurgulandı. Öğretmenleri kariyer basamakları ve farklı unvanlarla ayrıştıran düzenlemelerden vazgeçilmesi istenirken, öğretmen ihtiyacının il, ilçe, okul ve branş bazında gerçek veriler üzerinden şeffaf biçimde açıklanması talep edildi.

Öğretmenlerin mesleki ve pedagojik özerkliğinin güvence altına alınması gerektiği belirtilen açıklamada, eğitim politikalarının oluşturulmasında öğretmenlerin ve sendikaların söz ve karar sahibi olması gerektiği ifade edildi.

Eğitim Sen ayrıca tek tip önlük gibi dayatmacı ve şekilci uygulamalardan vazgeçilmesini, eğitimde piyasalaştırma ve dinselleştirme politikalarına son verilmesini ve eğitimin kamusal, bilimsel, laik, demokratik, cinsiyet eşitlikçi ve anadilinde bir hak olarak yapılandırılmasını istedi.

MİLLÎ EĞİTİM AKADEMİLERİNE TEPKİ

Açıklamada Millî Eğitim Akademilerinin kapatılması ve eğitim fakültelerinin bilimsel, akademik ve pedagojik açıdan güçlendirilmesi de talep edildi.

Öğretmen adaylarının sınav, mülakat ve belirsiz eğitim süreçleriyle karşı karşıya bırakılmaması gerektiği belirtilerek, öğretmenliğe geçiş sürecinin şeffaf, adil, liyakate dayalı ve güvenceli hale getirilmesi istendi.

Eğitim kurumlarında şiddet, mobbing, keyfi soruşturmalar ve baskıya karşı etkili önlemler alınması gerektiğini kaydeden Eğitim Sen, kadın eğitim emekçilerinin çalışma yaşamında karşılaştığı ayrımcılıkların da ortadan kaldırılmasını talep etti.

“EĞİTİM BÜTÇESİ ARTIRILMALI”

Okulların fiziki koşullarının iyileştirilmesi, yeterli sayıda yardımcı personel, rehber öğretmen ve destek personeli istihdam edilmesi gerektiği belirtilen açıklamada, eğitim bütçesinin kamu okullarının gerçek ihtiyaçlarını karşılayacak düzeye çıkarılması istendi.

Eğitim Sen, Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) ile ihraç edilen eğitim ve bilim emekçilerinin de görevlerine iade edilmesi çağrısında bulundu.

Eğitim Sen Çorum Şubesi açıklamasını, “Haklarımıza, mesleğimize ve geleceğimize sahip çıkacağız!” mesajıyla tamamladı.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR