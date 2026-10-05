Memur-Sen Çorum İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen Çorum 1 Nolu Şube Başkanı Fatih Okumuş, açıklanan enflasyon verileri ve ekonomik gelişmeler üzerine değerlendirmelerde bulundu. Okumuş, artan enflasyon ve zorunlu harcama kalemlerindeki zamların kamu görevlileri ile emeklilerin alım gücünü düşürdüğünü belirterek gelir kayıplarının telafi edilmesi gerektiğini vurguladı.

TÜİK tarafından açıklanan 2026 yılı Eylül ayı enflasyon oranının %1,84, üç aylık enflasyonun %5,57 ve yıllık enflasyonun ise %29,73 olarak gerçekleştiğini hatırlatan Fatih Okumuş, Hakem Kurulu kararının kamu çalışanları ve emeklilerin yaşam şartları üzerindeki olumsuz etkilerinin sürdüğünü ifade etti.

"REEL KAYIP RESMÎ VERİLERLE ORTADA"

TCMB III. Enflasyon Raporu ile 2027-2029 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program’da (OVP) enflasyon hedef ve beklentilerinin yukarı yönlü revize edildiğine dikkat çeken Okumuş, bu durumun maaş ve ücretlerde yaşanan reel kaybı açıkça ortaya koyduğunu belirtti.

Gıda fiyatları, kira ödemeleri ve akaryakıt zamları gibi zorunlu harcamaların genel enflasyonun üzerinde seyrettiğini dile getiren Okumuş, "Doğalgazda kademeli tarife uygulaması ve okulların açılmasıyla birlikte artan eğitim masrafları, sabit gelirlilerin hane bütçesi üzerindeki yükü daha da ağırlaştırmıştır. Gelir dağılımındaki dengesizliğin derinleşmesi, ekonomik ve sosyal maliyetleri artırmaktadır" dedi.

"KAYIPLAR TELAFİ EDİLMELİ, SEYYANEN

ZAM TALEBİ GÜNDEME TAŞINMALI"

Yüksek enflasyon ve ekonomik maliyetlerin yükünün yalnızca sabit gelirlilerin omuzlarına yüklenmemesi gerektiğini belirten Okumuş, toplumu rahatlatacak kalıcı gelir politikalarının hızla hayata geçirilmesi çağrısında bulundu.

Kamu Personel Sistemi’nde kapsamlı bir reform ihtiyacına vurgu yapan Fatih Okumuş, sözlerini şöyle tamamladı:

“KPDK gündeminde yer alan 'Kamu Personel Sisteminde Düzenleme İhtiyacı Bulunan Hususlar' başlığı altında kamu görevlilerimizin sorunlarını kararlılıkla dile getirmeye devam edeceğiz. Seyyanen zam talebimizi yineleyerek hem kamu personel sisteminin daha adil bir yapıya kavuşturulması hem de kamu çalışanlarımızın mali, sosyal ve özlük haklarının güçlendirilmesi için mücadelemizi sürdüreceğiz. Kamu görevlilerimizin ve emeklilerimizin yaşadığı gelir kayıpları artık görmezden gelinmemeli, biriken sorunlar daha fazla ertelenmemelidir.”

Muhabir: Haber Merkezi