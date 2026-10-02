Yeni Parti’nin Çorum Merkez İlçe Başkanlığı önseçimi ile start alan ardından ise Mecitözü, Ortaköy, Oğuzlar, Osmancık ve Kargı ile devam eden kongre takvimine göre Laçin ve Dodurga ilçe kongreleri de büyük bir katılım ile gerçekleştirildi. Buna göre Dodurga’da Süleyman Başar, Laçin’de ise Uğur Türkmen yeniden başkanlığa seçildi.

Yeni Parti Dodurga İlçe kongresi tek adayla yapıldı. Süleyman Başar üyelerin oylarıyla ilçe başkanlığına seçildi. Divan Başkanlığı'nı 22.Dönem Milletvekili Feridun Ayvazoğlu'nun üstlendiği Dodurga İlçe Kongresi'ne İl Başkanı Dinçer Solmaz, İl Başkan Yardımcısı Halil Ünal, İl Genel Meclis Üyesi Ömer Boyraz, Dodurga İl Genel Meclisi Üyesi Sadettin Akgül ile çok sayıda parti yöneticisi de katıldı.

Yeni Parti Laçin ilçe kongresinde de kurucu başkan Uğur Türkmen üyelerin oylarıyla yeniden ilçe başkanlığına seçildi. Divan Başkanlığı'nı İl Başkan Yardımcısı Halil Ünal'ın üstlendiği kongreyi İl Başkanı Dinçer Solmaz, İl Başkan Yardımcısı Halil Ünal, İl Genel Meclis Üyesi Ömer Boyraz, 22.Dönem Milletvekili Feridun Ayvazoğlu da izledi.

Yeni Parti İl Başkanı Solmaz birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde ilçe kongrelerini yapmaya devam ettiklerini belirterek; “Gücümüzü teşkilatımızdan, umudumuzu halkımızdan alıyoruz. Hep birlikte daha güçlü, daha katılımcı ve daha güzel bir gelecek için çalışmaya devam edeceğiz. Kongremizin ilçemize, teşkilatımıza ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyoruz. Birlikte daha güçlüyüz. Birlikte başaracağız” dedi.

Yeni Parti ilçe kongreleri 6 Ekim’de yapılacak Sungurlu kongresi ile tamamlanacak.

Muhabir: Haber Merkezi