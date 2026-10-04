Ahilik Haftası kapsamında Çorum Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ziyaret edildi.

ÇESOB Başkanı Recep Gür ile Ticaret İl Müdürü Fatih İncitmez, huzurevinde kalan yaşlılarla bir araya gelerek hal ve hatırlarını sordu.

Ziyarette Çorum’daki esnaf ve sanatkârların selamları huzurevi sakinlerine iletilirken, etkinlik kapsamında Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Gazi Demir öncülüğündeki berber ve kuaför esnafı huzurevi sakinlerine hizmet verdi. Yaşlıların saç ve sakal tıraşları ile kişisel bakımları yapılırken, ziyaret Ahilik kültürünün dayanışma ve yardımlaşma anlayışına uygun görüntülere sahne oldu.

ÇESOB Başkanı Recep Gür, etkinliğe katkı sağlayan esnafa teşekkür etti. Gür, özellikle Oda Başkanı Gazi Demir ile programa destek veren oda üyelerinin emeğine dikkat çekti.

Ziyaret, huzurevi sakinleriyle yapılan sohbetlerle sona erdi.

Muhabir: Haber Merkezi