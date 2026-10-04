AK Parti Çorum İl Başkanı Yakup Alar, CHP Yeni Parti Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız’ın “Fon yolsuzluğunun hesabı sorulsun” yönündeki açıklamasına sert sözlerle karşılık verdi.

Alar, Tahtasız’a yönelik eleştirilerde bulunarak, “Biz sorduk, soruyoruz. Daha iddia aşamasındayken gereğini yaptık, istifasını aldık” ifadelerini kullandı.

Tahtasız’a “Siz ne yaptınız?” diye soran Alar, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Önce partiyi ele geçirdiniz; pavyonda delege avıyla çaldınız. Sonra, yüzyılın yolsuzluğunu yapanları Cumhurbaşkanı adayı yaptınız.

Bir ekosistem kurdunuz; yolsuzluk, rüşvet ve irtikâpla mali kaynak sağladınız. Bunları korumak için mitingler yaptınız.

Partiniz arınmak isteyince, arınmak yerine partiden ayrılmak zorunda kaldınız. Hemen bir başka parti kurup başka bir partinin adını çaldınız.

Yargıtay uyarıyı verince parti ismi aramaya başladınız.”

“BOŞUNA PARTİ İSMİ ARAMAYIN”

Alar, parti ismi tartışmasına da değinerek Tahtasız ve yeni parti yönetimine yönelik sert ifadeler kullandı.

“Parti ismi aramayın, boşuna!” diyen Alar, “Yolsuzlukları Koruyan Parti” isminin kendilerine yakışacağını belirtti.

Alar açıklamasını şöyle tamamladı:

“İsim hakkı da sizin olur, kimse de itiraz etmez!

Atalarımız demiş ki: ‘Âyinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz.’

Siz yolsuzlukları savunun;

Bizim işimiz hizmet, gücümüz millettir!”

Muhabir: Haber Merkezi