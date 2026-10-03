Çorum’da istihdama katkı sağlamak amacıyla Çorum Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü ile Turkcell Global Bilgi tarafından kapsamlı bir işe alım organizasyonu gerçekleştirildi.

İŞKUR İl Müdürlüğü binasında düzenlenen “Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi” mesleki alım mülakatlarına iş arayan gençler yoğun ilgi gösterdi.

GÜN BOYU MÜLAKAT YAPILDI

Saat 09.00’da başlayan görüşmeler, 17.00’ye kadar devam etti. Aday yoğunluğunun etkin şekilde yönetilebilmesi amacıyla İŞKUR binasında birden fazla mülakat odası oluşturuldu.

Turkcell Global Bilgi işveren temsilcileri tarafından eş zamanlı olarak gerçekleştirilen görüşmelerde çok sayıda adayla yüz yüze mülakat yapıldı.

Organizasyon kapsamında engelli adaylarla da iş görüşmeleri gerçekleştirilerek, engelli bireylerin istihdama katılımına yönelik önemli bir adım atıldı.

“YOĞUN İLGİDEN MEMNUNUZ”

Gün sonunda organizasyonu değerlendiren şirket yetkilileri, gerçekleştirilen iş görüşmelerinin oldukça verimli geçtiğini belirtti.

İş ilanına gösterilen yoğun ilgiden memnuniyet duyduklarını ifade eden yetkililer, İŞKUR ile gerçekleştirilen iş birliğinin bölgedeki istihdama katkı sağlaması açısından önemli olduğunu vurguladı.

Muhabir: Haber Merkezi