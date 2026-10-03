Vali Ali Çalgan başkanlığında gerçekleştirilen Üniversitede Huzur ve Güveni Artırma İl Komisyonu Toplantısı’nda, üniversite yerleşkeleri ve çevreleri ile öğrenci yurtlarında uygulanacak güvenlik tedbirleri değerlendirildi.

Toplantıda konuşan Vali Çalgan, yeni akademik yılın öğrenciler açısından huzurlu ve güvenli bir ortamda geçirilmesinin önemine dikkat çekti. Öğrencilerin eğitimlerini güvenli bir ortamda sürdürebilmeleri için ilgili kurumlar arasındaki koordinasyonun büyük önem taşıdığını belirten Çalgan, güvenlik tedbirlerinin titizlikle uygulanacağını ifade etti.

ÜNİVERSİTE ÇEVRELERİ MERCEK ALTINDA

Toplantıda üniversite çevrelerinde alınacak güvenlik önlemlerinin yanı sıra öğrencilerin barınma alanlarındaki güvenliği de ele alındı.

Öğrencilerin yoğun olarak bulunduğu bölgelerde trafik ve asayiş tedbirleri başta olmak üzere alınması gereken önlemler görüşülürken, ilgili kurumların yürüteceği çalışmalar ve kurumlar arası koordinasyon konuları da detaylı şekilde değerlendirildi.

Yeni eğitim-öğretim döneminde öğrencilerin herhangi bir güvenlik sorunu yaşamadan eğitimlerine devam edebilmesi amacıyla kurumların sahadaki çalışmalarının koordineli şekilde sürdürüleceği belirtildi.

Muhabir: Haber Merkezi