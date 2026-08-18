Altın piyasasında yön arayışı sürerken UBS, fiyatlarda yaşanabilecek sert düşüşlere ilişkin dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. İsviçre merkezli banka, ons altında 4.000 dolar ve altındaki seviyelerin satış baskısının güçlendiği bir bölge olarak değil, yeni pozisyon almak isteyen yatırımcılar için fırsat olarak değerlendirilebileceğini bildirdi.

UBS, altın için orta ve uzun vadeli yükseliş beklentisini korurken, 2027 yılının ilk yarısında ons fiyatının 5.000 dolara yaklaşabileceği yönündeki projeksiyonları da öne çıkarıyor. Bankanın bu yaklaşımı, mevcut seviyelere kıyasla önemli bir yükseliş potansiyeline işaret ediyor.

UBS 4.000 DOLARI ALIM BÖLGESİ OLARAK GÖRÜYOR

UBS'in değerlendirmesine göre altında 4.000 dolar ve altına doğru yaşanabilecek geri çekilmeler, değerli metalin uzun vadeli görünümünde yapısal bir bozulma anlamına gelmeyebilir. Banka, bu seviyelerde oluşabilecek düşüşlerin yatırımcılar açısından yeniden pozisyon oluşturmak için değerlendirilebileceği görüşünde.

CNBC-E'nin haberine göre UBS'in altına yönelik pozitif yaklaşımı yalnızca kısa vadeli fiyat hareketlerine dayanmıyor. Banka, orta ve uzun vadede değerli metaldeki yükseliş beklentisini sürdürüyor.

2027'NİN İLK YARISI İÇİN 5.000 DOLAR BEKLENTİSİ

UBS'in projeksiyonlarında altın için daha yüksek fiyat seviyeleri de yer alıyor. Bankanın bazı tahminlerinde, 2027'nin ilk yarısında ons altında 5.000 dolara yakın fiyatlar öngörülüyor.

Söz konusu beklentinin gerçekleşmesi halinde, mevcut fiyat seviyelerinden kayda değer bir yükseliş yaşanması söz konusu olacak. Bu nedenle banka, kısa vadeli sert hareketlerden ziyade altının orta ve uzun vadeli görünümüne dikkat çekiyor.

YÜKSELİŞ BEKLENTİSİNİN ARKASINDA ÜÇ FAKTÖR VAR

UBS'in altın fiyatlarına ilişkin olumlu beklentisinin temelinde üç önemli unsur bulunuyor. Bunlardan ilki, reel faiz oranlarında zaman içerisinde düşüş yaşanacağı öngörüsü.

Banka bunun yanında ABD dolarının ilerleyen dönemde zayıflamasını da altın fiyatlarını destekleyebilecek gelişmeler arasında değerlendiriyor. Üçüncü önemli unsur ise merkez bankaları başta olmak üzere resmi sektörün altın talebini sürdürmesi olarak gösteriliyor.

ALTIN 4.350-4.440 DOLAR ARALIĞINDA

13 Ağustos 2026 itibarıyla spot altının ons fiyatı 4.350-4.440 dolar bandında işlem görüyor. Bu görünüm, temmuz ayında kaydedilen yaklaşık 3.986-4.000 dolarlık dip seviyelerden bir toparlanmaya işaret ediyor.

Buna karşın altın, yılın başında gördüğü tarihi zirvelerin hâlâ belirgin biçimde altında bulunuyor. Ocak ayında jeopolitik gerilimlerin yanı sıra güçlü yatırım girişlerinin etkisiyle ons altın 5.500 doların üzerine çıkarak rekor kırmıştı.

ZİRVE SONRASI YÜZDE 30'A YAKIN KAYIP

Rekor seviyenin ardından altın fiyatlarında sert bir düzeltme yaşandı. Haziran ortası ve sonu ile temmuz ayında ons altın yeniden 4.000 dolar civarını test etti. Bazı ölçümlere göre değerli metal, tarihi zirvesinden yüzde 25-30 civarında geriledi. Yaşanan kayıp, altının son 10 yıl içerisinde kaydettiği en sert çeyreklik düşüşlerden biri olarak öne çıktı.

UBS'in değerlendirmesi bu noktada 4.000 dolar seviyesini daha da önemli hale getiriyor. Bankaya göre bu seviyeye yaşanabilecek bir geri çekilme, altının uzun vadeli yükseliş hikâyesinin sona erdiği anlamına gelmiyor. Aksine, düşüşlerin uzun vadeli yatırımcılar açısından daha uygun giriş noktaları oluşturabileceği düşünülüyor.

Yatırımcılar açısından kritik konu ise 4.000 dolar seviyesinin kalıcı bir taban oluşturup oluşturmayacağı olacak. UBS'in öngörüsü gerçekleşirse, 4.000 dolar çevresindeki fiyatlar ilerleyen dönemde altında önemli bir dip bölgesi olarak öne çıkabilir.

Dolayısıyla bankanın verdiği mesaj, altında 4.000 dolar ve altına yaşanabilecek hareketlerin yalnızca panik satışlarıyla değerlendirilmemesi gerektiği yönünde. Ancak değerli metalin yıl başındaki rekor seviyelerden yüzde 25-30'a varan düşüş yaşadığı gerçeği de göz önünde bulunduruluyor.

***BU BİR YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR***

