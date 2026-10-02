Michigan'da yaşayan aslen Çorumlu Mete Şahin’den 9 gündür haber alınamıyor. Bir süredir aracında kaldığı belirtilen Şahin’in, sosyal medya hesabından “Hakkınızı helal edin.” mesajını paylaşmasının ardından kendisine ulaşılamadığı belirtildi.

Ailesinin verdiği bilgilere göre Şahin, en son ABD'nin Ohio kentinde görüldü. Telefonlarının kapalı belirtilen gençten o zamandan bu yana haber alınamadı. Ailesi, Şahin’in bulunması için yakınlarından ve çevresinden yardım istedi.

Ailenin iletişime geçtiği polis ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, Şahin’in durumuna ilişkin herhangi bir kayda rastlanmadığı aktarıldı. Aile, genç adamın güvenliğinden endişe ettiğini belirterek kendisine ulaşılmasını bekliyor.

SOSYAL MEDYADAN YARDIM ÇAĞRISI

Şahin’i gören veya nerede olduğunu bilen kişilerin en yakın polis birimine bilgi vermesi istendi. Aile, olası bir gelişmenin kendilerine de ulaştırılmasını talep ediyor.

Mete Şahin’in nerede olduğunu bilen veya kendisini görenlerin, bilgi paylaşımı yapan kişilerle sosyal medya üzerinden iletişime geçmesi istendi.