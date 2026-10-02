Merhum Yılmaz Bizbirlik ile merhume Semiha Bizbirlik’in torunu, Ayla Bizbirlik’in kızı olan Damla Deliktaş’ın vefat haberi, ailesi ve yakınlarının yanı sıra kendisini tanıyanlar arasında da büyük üzüntüye neden oldu.

Sungurlu nüfusuna kayıtlı olan Deliktaş’ın vefatı, memleketi Çorum’da da üzüntüyle karşılandı.

Damla Deliktaş’ın cenazesi, 2 Ekim 2026 Cuma günü cuma namazının ardından Yalova Merkez Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

Deliktaş’ın naaşı, cenaze namazının ardından Yalova Merkez Mezarlığı’nda toprağa verilecek.