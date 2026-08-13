İddiaya göre, Akkent Mahallesi Akkent TOKİ 4. Cadde’de bulunan bir dairede kadının alıkonulduğu yönünde ihbar yapıldı.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Zile basılmasına rağmen kapının açılmaması üzerine itfaiyeden yardım istendi.
Adrese gelen itfaiye ekiplerinin merdiveni yardımıyla 2. kattaki daireye mutfak camından giren ekipler, içeride arama yaptı.

Yapılan incelemede dairede kimsenin bulunmadığı belirlendi. Ekipler, dairede alıkonulduğu iddia edilen kadına ait bazı eşyalar buldu.

Polis ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.

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Muhabir: TUGAY GÖKTÜRK