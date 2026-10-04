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Yaralı Ebru C, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, Ebru C. ile araçta bulunan çocukları E.A.C. (6) ve D.C. (5) yaralandı.

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