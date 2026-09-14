Edinilen bilgiye göre, Alaca'ya bağlı Akçicek köyünde bir süre önce kene ısırması sonucu rahatsızlanan Zeliha Polat, Alaca Devlet Hastanesine başvurdu. Daha sonra Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Polat, 3 gün yoğum bakım ünitesinde süren tedavisine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Zeliha Polat'ın cenazesinin bugün öğle namazına müteakiben Alaca ilçesi Akçicek köyünde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

Muhabir: İhlas Haber Ajansı