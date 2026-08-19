Vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla çalışmalarını sürdüren Alaca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, cadde, sokak ve kamuya açık alanlarda dilencilik yapan kişilere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Denetimler sırasında dilencilik yaptığı tespit edilen iki kişi zabıta ekiplerince yakalandı. Şahısların üzerinde yapılan kontrollerde, vatandaşlardan dilenerek toplandığı değerlendirilen toplam 2 bin 153 TL para tespit edildi.

Ele geçirilen paraya ilgili mevzuat kapsamında el konulurken, dilencilik yaptığı belirlenen kişiler hakkında gerekli idari işlemler uygulandı.

DENETİMLER DEVAM EDECEK

Alaca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, vatandaşların duygularını istismar ederek haksız kazanç elde edilmesinin önüne geçmek amacıyla dilenciliğe karşı denetimlerin aralıksız devam edeceğini bildirdi.

Ekiplerin özellikle vatandaşların yoğun olarak bulunduğu cadde, sokak, meydan ve diğer kamuya açık alanlardaki kontrollerini sürdüreceği belirtildi.