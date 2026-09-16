Alınan bilgiye göre Cumhuriyet Mahallesi’nde bir markette çalışan Yasemin Balcı, boşanma aşamasındaki eşi İsmail Balcı’nın silahlı saldırısına uğradı.

İsmail Balcı da olayın ardından aynı silahla kendisini vurdu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Yasemin Balcı’nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Ağır yaralanan 31 yaşındaki İsmail Balcı, ambulansla Osmancık Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İlk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen Balcı, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yasemin Balcı’nın cenazesi, Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.