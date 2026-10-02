İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla 100 yaşındaki bir vatandaşı evinde ziyaret etti. Ziyarette yaşlı vatandaşla sohbet eden Zehir, sağlık durumu ve ihtiyaçları hakkında bilgi aldı.

Yaşlıların hayat tecrübeleri, bilgi ve birikimleriyle toplumun en kıymetli değerleri arasında yer aldığını belirten Zehir, sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir ömür temennisinde bulundu.

80 YAŞ VE ÜZERİ 19 BİN 458 KİŞİ YAŞIYOR

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Çorum’da 80 yaş ve üzeri 19 bin 458 vatandaşın yaşamını sürdürdüğünü belirten Zehir, yaşlı bireylerin sağlık hizmetlerine kolay ve etkin erişimini sağlamak, sağlık durumlarını düzenli takip etmek ve yaşam kalitelerini artırmak amacıyla il genelinde çalışmalar yürütüldüğünü söyledi.

Çorum’daki 7 kamu hastanesinde faaliyet gösteren Sağlıklı Yaş Alma Merkezleri (YAŞAM) aracılığıyla yaşlı bireylerin sağlık durumlarının bütüncül bir yaklaşımla değerlendirildiğini ifade eden Zehir, takiplerin yapıldığını ve ihtiyaçları doğrultusunda vatandaşların ilgili sağlık hizmetlerine yönlendirildiğini kaydetti.

EVDE SAĞLIK HİZMETİYLE VATANDAŞIN AYAĞINA GİDİLİYOR

Evde Sağlık Hizmetleri kapsamında sağlık kuruluşlarına ulaşmakta güçlük yaşayan ve evinde sağlık hizmetine ihtiyaç duyan 3 bin 781’i 65 yaş ve üzeri vatandaşın sağlık ekipleri tarafından yerinde hizmet aldığını belirten Zehir, bu vatandaşların 2 bin 445’inin 80 yaş ve üzerinde olduğunu ifade etti.

Yaşlılık veya diğer nedenlerle eve ya da yatağa bağımlı olan vatandaşların ihtiyaç duyduğu ilaçların reçete edilmesi ve sağlık raporlarının düzenlenmesine yönelik işlemlerin de yürütüldüğünü aktaran Zehir, çalışmalarla yaşlı bireylerin sağlıklarının korunması, sağlık hizmetlerine erişimlerinin kolaylaştırılması ve yaşam kalitelerinin yükseltilmesinin hedeflendiğini söyledi.

Zehir, geçmiş ile bugün arasında köprü kuran, bilgi ve tecrübeleriyle topluma rehberlik eden tüm büyüklerin 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü’nü kutlayarak, kendilerine sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir ömür diledi.

Muhabir: Haber Merkezi