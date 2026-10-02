Çorum'un Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, gazetecilerle bir araya geldi. Sungurlu Kent Park Belediye Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen toplantıda konuşan Dere, belediyenin üretim kapasitesini artırarak altyapı, üstyapı, sosyal destek, enerji, imar ve ulaşım alanlarında önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyledi.

"Kendi asfaltımızı, betonumuzu ve parke taşımızı üretiyoruz"

Belediyenin kendi ihtiyaç duyduğu ürünleri üretmesinin önemine dikkati çeken Dere, asfalt ve beton santrallerini kurduklarını, parke taşı üretimine başladıklarını belirtti.

Yaklaşık 350 kilometrelik yol ağında altyapı çalışmalarının sürdüğünü anlatan Dere, bugüne kadar yaklaşık 100 bin ton sıcak asfalt kullandıklarını, 100 bin metrekare civarında da kilit parke taşı döşediklerini ifade etti.

Dere, altyapısı tamamlanan bölgelerde sıcak asfalt çalışmalarının devam edeceğini belirterek, bu çalışmaların maliyetinin yaklaşık 250-300 milyon liralık bir yatırıma karşılık geldiğini söyledi.

GES projesiyle enerji maliyetleri azaltılacak

Belediyenin enerji maliyetlerini azaltmak amacıyla Güneş Enerji Santrali (GES) projesini hayata geçirdiklerini aktaran Dere, yaklaşık 200 milyon lira yatırım bedeline sahip 3,2 megavatlık GES projesinin temelinin atıldığını kaydetti.

Dere, projenin tamamlanmasıyla belediyenin enerji giderlerinin azaltılmasının ve elde edilen kaynağın yeni yatırımlarda kullanılmasının hedeflendiğini ifade etti.

Düğün salonu ve kongre merkezi

Sungurlu'da vatandaşların önemli ihtiyaçlarından birinin büyük kapasiteli düğün salonu olduğunu belirten Dere, yaklaşık 36 dönümlük alanda düğün salonu ve kongre merkezi projesi için çalışmalara başladıklarını bildirdi.

Yaklaşık 2 bin kişi kapasiteli olacak merkezin 3 bin 600 metrekare civarında inşaat alanına sahip olacağını anlatan Dere, tesiste düğünlerin yanı sıra konferans, iftar programları ve çeşitli sosyal etkinliklerin düzenlenebileceğini söyledi.

İmar revizyonunda süreç ilerliyor

Dere, ilçede uzun yıllardır beklenen imar revizyonunun önemli aşamalarının tamamlandığını belirtti.

Yaklaşık 50 yıldır çeşitli nedenlerle çözülemeyen imar sorununu ele aldıklarını dile getiren Dere, 100 binlik çevre düzeni planının ilgili bakanlık tarafından onaylandığını ifade etti.

İmar çalışmasıyla ilçenin yaklaşık 1.200 hektarlık mevcut imar alanının 1.500 hektarın üzerine çıkarılmasının planlandığını aktaran Dere, belediye meclisinde yapılacak çalışmaların ardından uygulama planlarının tamamlanacağını söyledi.

Dere, bu çalışmaların özellikle geçmişte mahkeme kararlarıyla iptal edilen bazı imar uygulamalarının yeniden önünü açacağını kaydetti.

Sungurlu OSB'nin genişletilmesi

Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi'nin genişletilmesinin ilçenin geleceği açısından önem taşıdığını vurgulayan Dere, mevcut yaklaşık 5 bin dönümlük alanın tamamen dolduğunu belirtti.

OSB'nin yaklaşık 7 bin dönüm daha genişletilmesi için gerekli kararların alındığını ifade eden Dere, ilgili kurumlarla görüşmelerin sürdüğünü bildirdi.

Dere, genişleme çalışmalarının tamamlanmasıyla mevcut firmaların büyüme taleplerinin karşılanmasının ve yeni yatırımcıların ilçeye kazandırılmasının hedeflendiğini söyledi.

İçme suyu, arıtma tesisi ve altyapı yatırımları

Sungurlu'nun önemli ihtiyaçlarından birinin içme suyu arıtma tesisi olduğunu belirten Dere, ilçeye su sağlayacak barajlarda su tutma sürecinin başladığını söyledi.

Kırankışla Barajı'nın doluluk seviyesinin yüzde 99'a yaklaştığını ifade eden Dere, barajlardan arıtma tesisine suyu taşıyacak isale hattı ile içme suyu arıtma tesisinin yatırım programına alınmasının önem taşıdığını kaydetti.

Dere ayrıca dere ıslahı, kapalı otopark, kapalı pazar yeri ve kültür merkezi gibi projelerin de ilçenin öncelikli ihtiyaçları arasında bulunduğunu belirtti.

Kira artışları için duyarlılık istedi

İlçede son dönemde savunma sanayisi yatırımlarına bağlı olarak konut ihtiyacının arttığını anlatan Dere, 4 binin üzerinde konut için ruhsat verildiğini, konutların önemli bölümünün yapım aşamasına geldiğini söyledi.

TOKİ tarafından yapılması planlanan 364 konutun da kısa sürede tamamlanmasının beklendiğini belirten Dere, ilave 400 konut için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Konut arzının artmasıyla kira fiyatlarının dengelenmesini beklediklerini ifade eden Dere, ev ve iş yeri sahiplerine de kira artışları konusunda daha duyarlı davranmaları çağrısında bulundu.

Sosyal destekler sürüyor

Belediyenin sosyal destek çalışmalarının da devam ettiğini belirten Dere, ihtiyaç sahibi ailelere yönelik yardımların yanı sıra üniversitelerde eğitim gören öğrencilere eğitim desteği verdiklerini söyledi.

Dere, ücretsiz ulaşım kartları ve diğer sosyal yardım uygulamalarının da sürdüğünü ifade etti.

Belediyeye ait ekmek fabrikasında üretimin devam ettiğini belirten Dere, tam buğday ekmeği üretimine de başladıklarını, ihtiyaç sahibi vatandaşların daha uygun fiyata ekmek alabilmesi için sosyal destek mekanizmalarının geliştirileceğini kaydetti.

F4 savaş uçağı gençlere ilham vermesi amacıyla sergileniyor

Dere, Kent Park'a yerleştirilen F4 savaş uçağının gençlere havacılık ve savunma sanayisi alanında ilham vermesini amaçladıklarını söyledi.

F4 uçağının 1978 yılında hizmete girdiğini belirten Dere, uçağın ilçede savunma sanayisine yönelik farkındalık oluşturması ve gençleri bu alanda üretim yapmaya teşvik etmesi amacıyla sergilendiğini ifade etti.

Sungurlu'nun savunma sanayisi yatırımlarıyla birlikte lojistik açıdan da önem kazandığını belirten Dere, Ankara-Samsun demir yolu projesinin hızlı tren ve yük taşımacılığı açısından önem taşıdığını söyledi.

Dere, ilçenin sanayi yatırımlarının gelişmesiyle birlikte lojistik altyapının da güçlendirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Sporda yeni hedefler

Sungurlu Belediyespor'un farklı branşlarda faaliyetlerini sürdürdüğünü belirten Dere, voleybol takımının yeni sezonda önemli takımlarla mücadele edeceğini söyledi.

Takımın ilk maçını 17 Ekim'de oynayacağını ifade eden Dere, salonun lig standartlarına uygun hale getirilmesi için gerekli çalışmaların federasyon ve ilgili kurumlarla yürütüldüğünü belirtti.

Dere ayrıca yağlı güreş organizasyonlarının sürdürüleceğini, belediye bünyesinde başarılı güreşçilerden oluşan bir takım oluşturulmasının hedeflendiğini kaydetti.

Futbolda da Sungurlu Belediyespor'un hedeflerinin bulunduğunu belirten Dere, altyapının güçlendirilmesi ve ilçenin futbol potansiyelinin geliştirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü söyledi.

"Daha çok işimiz var"

Görev döneminde planlanan projelerin önemli bölümünün tamamlandığını belirten Dere, Sungurlu'nun uzun yıllardır biriken sorunlarının çözümü için çalışmaların devam edeceğini ifade etti.

Dere, "Sungurlu'nun daha çok işi var. Biz şikayet makamı değil, sorunları çözme makamıyız. Hükümetimizin desteği ve özellikle belediyemizin üretim gücüyle ilçemize yatırımları kazandırmaya devam edeceğiz." dedi.