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Salı günü akşam saatlerinde Çorum'da tesislerde toplanacak olan Arca Çorum FK akşam saat 18.00'de gerçekleşeceği antrenman ile hafta sonu oynanacak olan Gaziantep FK maçının hazırlıklarına yeniden start verecek.

Bugün itibariyle Antalya kampını tamamlayan Kırmızı-Siyahlılar 2 gün izin yapacak.

ARCA Çorum FK, Gaziantep FK ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını Çorum’da yapacağı antrenmanlarla sürdürecek.

Teknik Direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen kampın son antrenmanı, ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışmasının ardından futbolcular, çeviklik ve çabukluk çalışmaları yaptı.

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