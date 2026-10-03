Bunlar da ilginizi çekebilir

Merkez Hakem Kurulu eski üyeleri Ahmet Şahin ve Sebahattin Şahin yurtdışı çıkış yasağı ile serbest bırakıldılar.

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, TFFHGD İstanbul Şube Başkanı Ferdi Karadoruk, eski TFF Merkez Hakem Kurulu Üyesi Yunus Yıldırım, TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu Alican Sağlar ile İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı Emre Kosif tutuklandı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen 7 şüpheli hakkında karar verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Bürosunca yürütülen "Hakemler dosyası" soruşturmasında kritik bir gelişme yaşandı.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://corumhaber.net dışındaki bir siteye yönlendiriyor.