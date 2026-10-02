İl Müftüsü Şahin Yıldırım ve beraberindeki heyet, Çorum Valisi Ali Çalgan ile Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ı makamlarında ziyaret ederek bir süre görüştü.

Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri kapsamında yapılan ziyarette Müftü Yıldırım’a, Müftü Yardımcıları, Şube Müdürleri ve din görevlileri eşlik etti.

Haftanın anlam ve önemine ilişkin değerlendirmelerde bulunulan ziyaretlerde bu yıl belirlenen temanın “Cami ve Sosyal Hayat” olduğunu kaydeden Müftü Yıldırım, hafta nedeniyle yapılacak etkinliklerde bu konuların işleneceğini bildirdi.

Vali Çalgan ve Başkan Aşgın’a hafta boyunca İl Müftülüğü tarafından gerçekleştirilecek program ve etkinlikler hakkında bilgi veren İl Müftüsü Yıldırım, daha sonra ise çiçek ile hediye takdim etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Çalgan ile Başkan Aşgın tüm din görevlilerinin haftasını kutlayarak haftanın hayırlı ve verimli geçmesini diledi.

ÇALGAN’DAN MESAJ

Öte yandan Vali Ali Çalgan Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeni ile bir mesaj yayınladı.

Valiliğin sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda Vali Çalgan camilerin yalnızca ibadet mekânları olmadığını, aynı zamanda birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma duygularının yaşatıldığı önemli merkezler olduğunu ifade etti.

Çalgan, camilerin millî ve manevi değerlerin yaşatılmasına, çocuk ve gençlerin bu değerlerle yetişmesine ve toplumsal dayanışma bağlarının güçlenmesine katkı sunduğunu belirtti.

Mesajında camilerin imar ve ihyasına katkı sağlayan hayırseverlere, cemaate ve görevlerini özveriyle sürdüren din görevlilerine teşekkür eden Vali Çalgan, tüm din görevlilerine sağlık, huzur ve görevlerinde başarı diledi.

Muhabir: Haber Merkezi