AK Parti İl Başkanı Alar, Çorum’un sağlık altyapısını güçlendirecek ve vatandaşların konut ihtiyacına katkı sağlayacak iki önemli yatırımın ihale sürecine geldiğini duyurdu. Alar’ın açıklamasına göre, Hasanpaşa Semt Polikliniği’nin yeni hizmet binası 6 Kasım 2026 tarihinde ihaleye çıkacak. Ayrıca 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Çorum Merkez Celilkırı Mahallesi’nde 264, Sungurlu Manastır Mahallesi’nde ise 240 konutun ihalesi gerçekleştirilecek.

SEMT POLİKLİNİĞİ’NE YENİ HİZMET BİNASI

Çorum’da sağlık hizmetlerinin kapasitesini ve erişilebilirliğini artırması hedeflenen Hasanpaşa Semt Polikliniği’nin yeni hizmet binasının ihalesi, 6 Kasım 2026 tarihinde yapılacak. Toplam 3 bin 448 metrekare inşaat alanına ve 705 metrekare oturum alanına sahip olacak yeni bina, modern donanımı ve farklı sağlık birimleriyle vatandaşlara daha kapsamlı hizmet sunacak.

Yeni hizmet binasının katlarında yer alacak birimler de belli oldu. Buna göre zemin katta 10 poliklinik, birinci katta 10 poliklinik, ikinci katta fizik tedavi ünitesi, 7 tedavi odası ve fizik tedavi polikliniği bulunacak. Üçüncü katta ise 8 diş polikliniğinin yanı sıra idari birimler, destek alanları ve yemekhane yer alacak. Yatırımın tamamlanmasıyla birlikte vatandaşların muayene, aile hekimliği, fizik tedavi ve ağız-diş sağlığı hizmetlerine daha modern ve kapsamlı bir ortamda ulaşması hedefleniyor.

504 SOSYAL KONUT İHALEYE ÇIKIYOR

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde hayata geçirilen 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Çorum’da da önemli bir aşamaya gelindi. Proje kapsamında ilimiz merkez ve ilçelerinde toplam 2 bin 867 konutun yapılacağı açıklanmıştı. Bu kapsamda Çorum merkez ve Sungurlu’da toplam 504 sosyal konutun ihalesinin Kası ayında yapılacağı bildirildi.

Hasanpaşa Semt Polikliniği yeni hizmet binası ihalesinin 6 Kasım’da, Çorum merkez Celilkırı Mahallesi 2. Etap 264 sosyal konut ihalesinin 18 Kasım’da olacağını belirten Alar, 24 Kasım’da ise Sungurlu Manastır Mahallesi 2. Etap 240 sosyal konut ihalesinin gerçekleştirileceğini duyurdu.

“İHTİYAÇLARIMIZI TAKİP EDİYORUZ”

AK Parti İl Başkanı Yakup Alar, yatırımlara ilişkin yaptığı açıklamada, Çorum’un ihtiyaçlarını yakından takip ettiklerini ve vatandaşların yaşam kalitesini artıracak projelerin hayata geçirilmesi için çalıştıklarını belirtti.

Alar, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Girişimlerimiz ve takiplerimiz sonucunda, Çorum’umuzun ihtiyaçlarına yönelik önemli yatırımlar ihale aşamasına geliyor. Çorum’umuzun ihtiyaçlarını yakından takip ediyor, hemşehrilerimizin yaşam kalitesini artıracak yatırımların hayata geçirilmesi için gayret gösteriyoruz.”

Muhabir: NURDAN AKBAŞ

AK Parti İl Başkanı Yakup Alar, yatırımların Çorum’a kazandırılmasındaki destekleri dolayısıyla Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’na ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a teşekkür etti.Yakup Alar, açıklamasının sonunda yatırımların Çorum’a ve tüm vatandaşlara hayırlı olmasını dileyerek, “Eser ve hizmet siyasetimizle Çorum’umuz için çalışmaya devam ediyoruz” mesajını verdi.