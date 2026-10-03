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Antalya kampındaki performansıyla forma yarışında iddiasını güçlendiren Moukoko’nun, pazar günü Gaziantep FK ile oynanacak karşılaşmaya ilk 11’de başlaması bekleniyor. Alman golcü, görev verilmesi hâlinde kamptaki çıkışını lig maçına da taşımayı hedefliyor.

Teknik Direktör Burak Yılmaz’ın göreve gelmesiyle performansını artıran Alman golcü, kamp boyunca sergilediği çalışkanlıkla öne çıktı. Antrenmanlardaki istekli görüntüsüyle dikkat çeken Moukoko, Yılmaz’ın sahaya yansıtmak istediği oyun anlayışına uyumuyla da teknik heyetin beğenisini kazandı.

ARCA Çorum FK’nın sezon başında Danimarka’nın Kopenhag takımından transfer ettiği Youssoufa Moukoko, millî maçlar nedeniyle lige verilen arada gerçekleştirilen Antalya kampını iyi değerlendiren isimlerin başında geldi.

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