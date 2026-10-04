Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Çözüm Merkezi ekipleri, esnaf ve mahalle ziyaretleriyle vatandaşların talep, öneri ve beklentilerini yerinde dinliyor.

Şehrin farklı noktalarında gerçekleştirilen ziyaretlerde vatandaşlarla birebir görüşmeler yapan ekipler, belediye hizmetlerine ilişkin görüş ve değerlendirmeleri kayıt altına alırken, memnuniyet anketleriyle de hizmetlerin sahadaki karşılığını ölçüyor.

Çözüm Merkezi ekipleri ayrıca Saat Kulesi önünde kurulan stantlarda vatandaşlarla bir araya geliyor. Kurulan stantlarda hem belediye hizmetlerine ilişkin memnuniyet anketleri gerçekleştiriliyor hem de vatandaşların talep ve önerileri doğrudan alınarak ilgili birimlere ulaştırılıyor.

Gerçekleştirilen görüşmelerde vatandaşların belediye hizmetlerinden genel olarak memnuniyet duyduğu görülürken, özellikle sosyal medya ve dijital iletişim kanallarının belediye ile vatandaş arasındaki iletişimde önemli bir rol üstlendiği gözlemlendi.

Çorum Belediyesi’nden yapılan açıklamada, vatandaşların görüşlerinin hizmetlerin geliştirilmesinde önemli bir rehber olduğunu belirtilerek, mahalle ve esnaf ziyaretleri ile memnuniyet anketlerinin düzenli olarak sürdürüleceği ifade edildi.

Vatandaşlar ayrıca talep ve önerilerini Çözüm Merkezi aracılığıyla, Alo 153 hattı, 0501 100 19 19 numaralı WhatsApp hattını üzerinden de iletebiliyor.

Muhabir: RIFAT KARA