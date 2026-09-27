“Toplu Açılış, Temel Atma ve Eğitime Merhaba Töreni” kapsamında çok sayıda yatırım kamuoyuna tanıtıldı. Bayat Belediyesi tarafından düzenlenen programa AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Bayat Belediye Başkanı Ahmet Bahadır Ünlü, AK Parti İl Başkanı Yakup Alar ve AK Parti Bayat İlçe Başkanı İbrahim Kaymaz da katıldı.

Törende daha önce tamamlanarak hizmete alınan projelerin açılışları gerçekleştirildi. Kadınlar Lokali ve Cumhuriyet Parkı, Kent Müzesi, yenilenen Park Kafe, Bal Ormanı, ücretsiz Wi-Fi hizmeti ile Çeltik Eleme, Kurutma ve Tohum Üretim Tesisi bu kapsamda tanıtıldı.

Program kapsamında ayrıca tapu teslim töreni gerçekleştirilirken, belediyeye kazandırılan yeni araçlar da hizmete alındı. Yeni Mahalle Ahmet Yesevi Caddesi’nde 7 bin metrekare, Tepebayat Mahallesi Yeni Cami Sokak’ta ise 3 bin metrekare kilitli parke taşı çalışmasının tamamlandığı bildirildi.

2026’da tamamlanan 4 kilometrelik kanalizasyon hattı ile 4 kilometrelik yağmur suyu hattı da hizmete sunuldu. Belediye ve Cumhuriyet Parkı çevresindeki sokaklarda gerçekleştirilen sağlıklaştırma çalışmalarının da tamamlandığı belirtildi.

Törende Bayat’ın gelecek dönem yatırımları da açıklandı. Orman İşletme Şefliği ve İtfaiye Binası, Çaltı Mesire Alanı Tren Kafe ve Kır Lokantası, Yaş Almışlar Konağı ile çeşitli altyapı ve üstyapı projeleri için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Çaltı Mesire Alanı’nda su deposu, su hattı, elektrik hattı ve trafo yapılması; Şehit Ömer Halisdemir Merkez Camii çevresinde kamulaştırma ve restorasyon çalışmaları gerçekleştirilmesi planlanıyor. Projeler arasında hamam ve fitness salonu, Tepebayat Mahallesi Misafirhane ve Taziye Evi, 10 kilometrelik sıcak asfalt ve iki kavşak çalışması da yer aldı.

TOKİ tarafından 107 konut ve 2 iş yeri yapılması, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu’nun inşa edilmesi, Yeni Mahalle 40 Ada Kentsel Dönüşüm Projesi, kütüphane ve İlçe Emniyet Amirliği binası da devam eden ve planlanan yatırımlar arasında sıralandı. TOKİ bölgesine 300 tonluk su deposu ile yaklaşık 6 kilometrelik su hattı yapılmasının da yatırım programında bulunduğu belirtildi.

Bayat Belediye Başkanı Ahmet Bahadır Ünlü, ilçenin bugününü geliştirmek ve gelecek yıllara yönelik ihtiyaçlarına cevap vermek amacıyla yatırımların sürdürüleceğini ifade etti.

Muhabir: Haber Merkezi