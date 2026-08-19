Bayat Çayı ve Yan Deresi Islah Projesi kapsamında yapılacak çalışmalar için ihale süreci devam ediyor. Projenin yapım işi ihalesi, 25 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, taşkın riskinin azaltılması ve ilçe çevresinin daha düzenli bir görünüme kavuşturulması amacıyla hazırlanan projenin ihale tarihini açıkladı.

Projenin Bayat’ın güvenliği ve yaşam kalitesi açısından önemli olduğunu belirten Milletvekili Kaya, “Bayat Çayı ve Yan Deresi Islah Projesi kapsamında yapım işi ihalesine çıkıyoruz. Taşkın riskini azaltacak, çevre düzenlemesiyle ilçemize yeni bir görünüm kazandıracak bu önemli yatırımı hayata geçiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Kaya, Bayat’ın geleceği için çalışmayı ve ilçeye yönelik yatırımları sürdürmeyi devam edeceklerini kaydetti.

Muhabir: Haber Merkezi