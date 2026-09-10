Gelgör, beraberindeki heyetle MHP Genel Merkezi’nde Genel Sekreter Yardımcısı ve Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı ile Genel Sekreter İsmet Büyükataman, Genel Başkan Yardımcıları Sadir Durmaz ve Yaşar Yıldırım ile Genel Başkan Başdanışmanı Ruhi Ersoy’u da ziyaret ederek festival davetlerini iletti.

Heyet, daha sonra Bahçeli ile bir araya gelerek festival hazırlıkları ve program hakkında bilgi verdi.

Gelgör, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada Bahçeli’nin hayır duasını aldıklarını ve Osmancıklı vatandaşlara selamlarını ilettiğini belirterek destekleri için teşekkür etti.