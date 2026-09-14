Yeni nesil organize suç örgütlerine yönelik Türkiye genelinde geniş kapsamlı operasyon gerçekleştirildi. Çorum’un da aralarında bulunduğu 48 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda bin 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin talimatı doğrultusunda; Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, EGM İstihbarat Başkanlığı ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında yeni nesil organize suç örgütlerinin yapılanmaları mercek altına alındı.

Operasyonların gerçekleştirildiği iller arasında Çorum’un yanı sıra Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bayburt, Bitlis, Bolu, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Iğdır, İstanbul, İzmir, Karaman, Kastamonu, Kilis, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Mardin, Muğla, Nevşehir, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Tunceli, Yalova, Yozgat ve Zonguldak da yer aldı.

Yapılan incelemelerde şüphelilerin, iletişim platformlarında oluşturulan gruplar üzerinden tetikçi temin etmeye veya tetikçilik yapmaya yönelik paylaşımlarda bulundukları belirlendi. Şüphelilerin ayrıca sosyal medya hesapları üzerinden suç ve suçluyu övücü, tehdit ve hakaret içerikli paylaşımlar yaptıkları, örgüt propagandasında bulundukları ve örgütsel faaliyetlerini sosyal medya aracılığıyla kamuoyuna duyurmaya çalıştıkları tespit edildi. Soruşturmalarda, suç örgütleri arasındaki husumet ve rekabetin sosyal medya platformlarına taşındığı, bu mecralar üzerinden suç faaliyetlerinin normalleştirilmeye çalışıldığı ve örgütlere yeni eleman kazandırılmasının hedeflendiği belirlendi.

Muhabir: İhlas Haber Ajansı