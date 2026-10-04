ABD- İran savaşının petrol fiyatları üzerindeki etkisi sürerken, akaryakıt fiyatlarında da hareketlilik devam ediyor. Motorinin litre fiyatına gece saatlerinden itibaren geçerli olmak üzere 2 lira 22 kuruş indirim yapılmasının ardından yeni bir indirim daha bekleniyor.

MOTORİNE 4 LİRA 95 KURUŞ İNDİRİM BEKLENİYOR

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre motorinin litre fiyatında 6 Ekim Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 4 lira 95 kuruş indirim bekleniyor.

Beklenen indirimin pompaya yansıması halinde motorin fiyatlarında kısa süre içinde ikinci kez düşüş yaşanmış olacak.