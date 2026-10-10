Çorum'un Alaca İlçesi Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Günser Şirin, üst üste 8’inci kez Alaca TSO Başkanlığı görevine seçilerek güven tazeledi.

Alaca Ticaret ve Sanayi Odası’nda seçim heyecanı yaşandı. Seçimlere tek aday olarak katılan Günser Şirin, üyelerin desteğiyle yeniden Alaca Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı görevine seçildi.

Alaca Ticaret ve Sanayi Odası’nda 10.00-17.00 saatleri arasında gerçekleştirilen seçimlere katılım bir hayli yoğun oldu.

Seçimle belirlenen Alaca TSO Meclisi, önümüzdeki günlerde kendi arasında ilk toplantısını yaparak, yeni yönetim kurulu ve meclis başkanını belirlemesi bekleniyor.

Bu arada Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan da seçimlere katılarak oyunu kullandı. Oyunu kullandıktan sonra kısa bir açıklamada bulunan Başkan Arslan, “seçimlerin ilçemiz ve iş dünyamız adına hayırlı olmasını temenni ediyor, yeni dönemde Sayın Günser Şirin ve kıymetli yönetimine başarılar diliyorum” dedi.

Alaca TSO Başkanı Günser Şirin ise kongreye katılarak oy kullanan tüm üyelere teşekkür ederek, “üyelerimizden aldığımız güçle hizmetimizi kaldığı yerden daha üst seviyelere çıkartmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz” ifadesini kullandı.