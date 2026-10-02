Önceki gün 77 yaşında kaybettiğimiz Kalaycıoğlu Gıda (Yakamoz Turşu) firması kurucusu Ahmet Kalaycı bugün Akşemsettin Camii’nde Cuma namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Ulumezar’da toprağa verildi.

Emine Kalaycı’nın eşi, Onur Kalaycı ve merhum Savaş Kalaycı’nın babaları olan Ahmet Kalaycı’nın cenaze törenine, Vali Ali Çalgan, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Yakup Alar ve Yeni Parti İl Başkanı Dinçer Solmaz başta olmak üzere, siyaset ve iş dünyasından kalabalık bir cemaat katıldı.

Cenaze namazını Akşemsettin Camii İmam-Hatibi Zeki Akbatu kıldırdı.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.