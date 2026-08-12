Türk PDR Derneği Çorum İl Temsilciliği ve Çorum Belediyesi işbirliğiyle YKS tercih döneminde yürütülen "Gelişimsel Kariyer Danışmanlığı ve Mesleki Rehberlik" hizmeti tamamlandı. Süreç boyunca 200’ü aşkın üniversite adayı gence ücretsiz profesyonel danışmanlık desteği sunuldu.

Millet Kütüphanesi ile Necip Fazıl Kısakürek Gençlik Merkezi'nde 29 Temmuz’da başlayan danışmanlık faaliyetleri, 10 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla sona erdi. Yoğun ilgi gören bu süreçte, birebir sunulan Gelişimsel Kariyer Danışmanlığı ve Mesleki Rehberlik desteğiyle gençlerin tercihlerini daha bilinçli ve kendilerine uygun şekilde yapabilmeleri hedeflendi.

PUAN ODAKLI DEĞİL, BÜTÜNCÜL YAKLAŞIM

Tercih sürecini yalnızca başarı sıralamalarına ve puanlara indirgemeyen Türk PDR Derneği uzmanları; gençlerin ilgi alanları, yetenekleri, kişisel özellikleri ve yaşam hedeflerini merkeze alan bütüncül bir yaklaşım sergiledi. Bu kapsamda gençlerin, kendi özellikleri ile tercih edecekleri eğitim ve meslek alanları arasında daha sağlıklı bir ilişki kurmaları ve uzun vadeli kariyer planlamalarına bilinçli bir başlangıç yapmaları amaçlandı.

“BİLİNÇLİ TERCİH, GELECEĞE ADIM”

Çalışmanın tamamlanmasının ardından Türk PDR Derneği Çorum İl Temsilciliği tarafından yapılan değerlendirmede, üniversite tercih döneminde gençlere ve ailelerine mesleki açıdan doğru ve güvenilir rehberlik sunmanın önemine dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi:

"Bilinçli bir tercihin, mesleki doyum ve yaşam mutluluğunun önemli bir adımı olduğuna inanıyoruz. Bu süreçte gençlerimizin kendilerini tanımalarına, seçeneklerini değerlendirmelerine ve kendi özelliklerine uygun bir gelecek planlamalarına katkı sunabilmek bizim için değerliydi."