Mecitözü Hıdırlık Mahallesi’nden Rıza Dalmızrak (76), Çorum’da, kızı Şenay ve damadı Kemal Aydın’ın evlerinde misafir bulunduğu sırada, bugün sabah geçirdiği kalp krizi sonucu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldıysa da, bir saat içinde hayata veda etti.

Nebahat Dalmızrak’ın eşi, Yaşar; İlker ve Alper Dalmızrak, Şenay Aydın ve Şengül İlter’in babaları olan Rıza Dalmızrak’ın cenazesi, yarın öğle namazından sonra Mecitözü Hıdırlık Mahallesi Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.